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    HaberlerEge Haberleri Terzilikten maske üreticiliğine geçti
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    21.03.2020 - 00:03 |

    Terzilikten maske üreticiliğine geçti

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, 30 yıllık terzi Fahrettin Gülmez, koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı.

    Terzilikten maske üreticiliğine geçti

    Her sabah saat 08.00’de iş yerini açan Gülmez, akşamdan hazırladığı pamuklu kumaşlarını titizlikle dikiyor. Akşam saat 18.00’e kadar siparişlerini yetiştirmek için dikiş makinesi ile hummalı bir çalışma yapan Gülmez, tamamladığı maskelerini ambalaj içine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor. Günde yaklaşık 250-300 maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, “Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

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