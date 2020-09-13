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    HaberlerEge Haberleri Tescilli kavun askıya alındı...
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    13.09.2020 - 07:00 | | DHA

    Tescilli kavun askıya alındı...

    Kırkağaç’ta eylül ayı itibariyle hasadına başlanan ve bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen kavunda, üretici ürünü askıya alma mesaisine başladı.

    Tescilli kavun askıya alındı...

    Kırkağaç’ta eylül ayı itibariyle hasadına başlanan ve bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen kavunda, üretici ürünü askıya alma mesaisine başladı. Tarlalardan özveriyle toplanan kavunlar, traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getiriliyor. Kavunlar, önce dört bir yanlarından iplerle bağlanıyor, büyük uğraşlarla tahta direklere asılarak aralık ayına kadar askıda alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan kavuna 2008 yılında coğrafi işaret aldıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ürünün yüzde 10’unun ihracata gittiğini söyledi, “Kavunlarımızın ihracatı çoğalsın istiyoruz. Dışsatım çoğaldığı zaman üreticimizin kazancı da artıyor” dedi. l 

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