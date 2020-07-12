Tescilli ürünler Zeytinpark’ta

Ürünlerin Muğla-Aydın-Milas/Bodrum kavşağına yaptırılan Zeytinpark’ta tüketiciyle buluşacağını belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Vatandaşımız, yöresel ürünleri buradan uygun fiyatlarla alabilir. Biz zeytinyağımızın, yağlı zeytinimizin, kırmızı balımızın kalitesine ve lezzetine çok güveniyoruz. Böyle güzel satış yerleri çoğaldıkça hem üreticilerimiz hak ettikleri kazancı elde edecek, hem de tüketici fiyatına ve kalitesine güvenerek bu ürünleri alabilecek” dedi.