12.07.2020 - 00:02 |
Tescilli ürünler Zeytinpark’ta
Milas Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli zeytinyağı ve yağlı zeytinleri ile Milas Sakarkaya kırmızı balını, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir ticari kuruluşu olan MUTSO Akademia Ltd. Şirketi’ne teslim etti.
Ürünlerin Muğla-Aydın-Milas/Bodrum kavşağına yaptırılan Zeytinpark’ta tüketiciyle buluşacağını belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Vatandaşımız, yöresel ürünleri buradan uygun fiyatlarla alabilir. Biz zeytinyağımızın, yağlı zeytinimizin, kırmızı balımızın kalitesine ve lezzetine çok güveniyoruz. Böyle güzel satış yerleri çoğaldıkça hem üreticilerimiz hak ettikleri kazancı elde edecek, hem de tüketici fiyatına ve kalitesine güvenerek bu ürünleri alabilecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.