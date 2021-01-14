Teşekkür mektubu

Özbeğen, yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sevincim ve mutluluğum sonsuz. Beğeneceğinizi umduğum bu albümde sevgiyi ve umudu, neşeyi, hasreti, aşkı ve coşkuyu hep bir arada bulacaksınız. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı sunuyorum” dedi.