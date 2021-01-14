14.01.2021 - 00:01 |
Teşekkür mektubu
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen, çalışmalarına 2001 yılında Sezen Aksu ve Şehrazat’ın birer eserlerini kendisine hediye etmesiyle başlayan ‘Ayrılmayalım’ albümünde emeği geçen herkes için teşekkür mektubu yazdı.
Özbeğen, yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sevincim ve mutluluğum sonsuz. Beğeneceğinizi umduğum bu albümde sevgiyi ve umudu, neşeyi, hasreti, aşkı ve coşkuyu hep bir arada bulacaksınız. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı sunuyorum” dedi.