Teşekkürü eleştiren Gökçe’ye tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, hayata geçen projelere destek veren her bir meclis üyesi ve bürokrata teşekkür etmesinin ardından, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’den eleştri geldi. Gelen tepkiyi anlamlandıramadığını belirten CHP İlçe Başkanı Mustafa Gürbilek, “Sırf muhalif olmak adına, Günel’in insani davranışa karşı verilen yanıt son derece nezaketsiz, ayrıca Gökçe’nin eleştirisini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üzerinden yapması da kabul edilemez” dedi.