03.06.2020 - 07:00 |
Tesis müjdesi
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı. Altyapısı henüz tamamlanmamış merkez ve kırsal mahallelerde sathi kaplama ile bozuk yol sorununu çözeceklerini ifade eden Başkan Dutlulu, bir yandan sıcak asfalt ve taş döşeme işinin de süreceğini bildirdi, “Temmuz ayının başında seri üretime başlanacak. Bozuk yol sorunu en aza indirilecek” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.