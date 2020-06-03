Tesis müjdesi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe genelinde asfalt ağını genişletmek ve Akhisar halkının kaynaklarını verimli kullanabilmek için projelendirdikleri Sathi Kaplama Tesisi’nde sona gelindiğini açıkladı. Altyapısı henüz tamamlanmamış merkez ve kırsal mahallelerde sathi kaplama ile bozuk yol sorununu çözeceklerini ifade eden Başkan Dutlulu, bir yandan sıcak asfalt ve taş döşeme işinin de süreceğini bildirdi, “Temmuz ayının başında seri üretime başlanacak. Bozuk yol sorunu en aza indirilecek” dedi.