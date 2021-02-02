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    HaberlerEge Haberleri ‘Tesise karşı değiliz yeri uygun seçilsin’
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    02.02.2021 - 00:02 |

    ‘Tesise karşı değiliz yeri uygun seçilsin’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Urla Özbek’te inşaatına başladığı atıksu arıtma tesisinin çevre katliamına neden olacağı belirtildi, çevre halkından tepki gördü.

    ‘Tesise karşı değiliz yeri uygun seçilsin’

    Projenin hukuka aykırı olduğunu belirten Özbek sakinleri, “Arıtmanın kurulacağı arazi üzerinde 400 yaşını aşkın zeytin ağaçları var. Kanunen daraltılması bile yasak olan zeytin ağaçları kesilecek” dedi. Özbek sakinleri, arıtma tesisine karşı olmadıklarını, yapılacağı yerin uygun olmadığını söyledi, “Tesis, denizi ve doğayı etkilemeyecek bir yere örneğin mezarlık yanına yapılabilir” diye konuştu.

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