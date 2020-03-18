18.03.2020 - 00:03 |
Tesisler temizleniyor
Koronavirüse karşı önlemlerini artırarak sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yukatel Denizlispor’un merkezi olan Haluk Ulusoy Spor Tesisleri’nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda da tedbiri elden bırakmıyor.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.