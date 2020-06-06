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    HaberlerEge Haberleri Tesislerde denetim zamanı
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    06.06.2020 - 00:01 |

    Tesislerde denetim zamanı

    Salgın yüzünden verilen 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz’da kaldığı yerden start alması beklenen sezonun hazırlıklarına pazartesi günü tekrar başlayacak

    Tesislerde denetim zamanı

    Karşıyaka’nın aldığı tedbirler yerinde incelendi. TFF Sağlık Kurulu’nun açıkladığı Futbola Dönüş Protokolü’nün gerekliliklerini Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde uygulayan Kaf Kaf, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli’yi ağırladı. Çığırgil ve Emetli, yeşil kırmızılıların aldıkları tedbirleri inceleyip tavsiyelerde bulundu. Karşıyaka, pazartesi günü tesislerde toplanıp yapılacak koronavirüs testinin ardından antrenmanlara başlayacak.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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