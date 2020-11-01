Tesislerimiz emrinizde...

Egeli turizmciler, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlar için seferber oldu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, konaklama tesislerini depremzedelerin ücretsiz yararlanmasına açmaya hazır olduklarını söyledi. Depremden sonra Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Oğuz Özkardeş, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) Genel Müdürü Güven Eken ile görüşen İşler, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

‘İşbirliğine hazırız’

İşler, “Can kayıplarına ve çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına yol açan depremin yaralarını sarmaya yönelik çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Egeli turizmciler olarak İzmir Valiliği’nden ya da Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelen resmi talepleri karşılamaya hazır olduğumuzu bildirdik. Tesislerimizin kapıları bu kanaldan gelecek talepler için açık olacak” dedi. İşler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerini iletti.