Teşkilata teşekkür etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’u ağırladı. Şehrin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Pandemi döneminde özellikle emniyet teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık örneği sergilediğini ifade eden Çerçi, Uslusoy’a teşekkür etti, tablo verdi.