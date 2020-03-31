Teşvikler konusunda dosyayı iyi hazırlayın

TÜGİAD Ege Şubesi’nin mart ayı toplantısında, yönetim danışmanı İlhan Başar, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve KOSGEB teşvikleri ile ilgili sunum yaptı. TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, aylık yönetim kurulu toplantılarında üyeleri, farklı alanlarda bilgilendirdiklerini söyledi. Destek ve teşvik programlarının ince detayları olduğunu ifade eden Durmuş, “Teşvik programları ihracat ve ithalat rakamlarına her zaman olumlu katkı koyuyor” dedi.