31.03.2020 - 07:00 |
Teşvikler konusunda dosyayı iyi hazırlayın
TÜGİAD Ege Şubesi’nin mart ayı toplantısında, yönetim danışmanı İlhan Başar, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve KOSGEB teşvikleri ile ilgili sunum yaptı.
TÜGİAD Ege Şubesi’nin mart ayı toplantısında, yönetim danışmanı İlhan Başar, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve KOSGEB teşvikleri ile ilgili sunum yaptı. TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, aylık yönetim kurulu toplantılarında üyeleri, farklı alanlarda bilgilendirdiklerini söyledi. Destek ve teşvik programlarının ince detayları olduğunu ifade eden Durmuş, “Teşvik programları ihracat ve ithalat rakamlarına her zaman olumlu katkı koyuyor” dedi.
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.