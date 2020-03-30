TEV, bağışçılarını yalnız bırakmıyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bağışçılarını yalnız bırakmadı. İleri yaşta olan bağışçılarını görüntülü aradı, bursiyerleri ve çalışanlarıyla bir araya getirdi.

TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar, “Bağışçılarımız bizim için çok kıymetli. Geçirdiğimiz bu zor zamanlarda onların hatırlarını sormak, morallerini yüksek tutmak için bursiyerlerimizle birlikte düzenli olarak aramalar yapıyoruz. Biz TEV olarak bu süreçte sosyal mesafeye ve yetkililerin ‘Evde Kal’ çağrısına kulak veriyoruz. Türkiye’de kocaman bir TEV ailesiyiz. Bu süreçleri dayanışma ve alacağımız tedbirlerle atlatacağımızdan şüphemiz yok” dedi.