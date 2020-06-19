“TFF 1. Lig kapalı kutu”

Korkulu rüya görmek istemeyen İzmir temsilcisi özellikle dış sahada toplayacağı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışacak. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada antrenmanların iyi geçtiğini ancak hazırlık maçı oynamamanın handikap olduğunu ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Takımımızın antrenman performansını gözlemledik, istediklerimiz olmaya başladı. Bunu 90 dakika sahada uygulamak önemli. Lig herkes için kapalı kutu gibi. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız” dedi.