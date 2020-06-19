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    HaberlerEge Haberleri “TFF 1. Lig kapalı kutu”
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    19.06.2020 - 00:00 |

    “TFF 1. Lig kapalı kutu”

    TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, son 6 maçın 4’üne deplasmanda çıkacak.

    “TFF 1. Lig kapalı kutu”

    Korkulu rüya görmek istemeyen İzmir temsilcisi özellikle dış sahada toplayacağı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışacak. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada antrenmanların iyi geçtiğini ancak hazırlık maçı oynamamanın handikap olduğunu ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Takımımızın antrenman performansını gözlemledik, istediklerimiz olmaya başladı. Bunu 90 dakika sahada uygulamak önemli. Lig herkes için kapalı kutu gibi. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız” dedi.

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