“TFF 2. Lig’e alınmalıyız”

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yayın gelirlerinin alınabilmesi ve şampiyonun belirlenmesi için büyük riske girilerek yeniden başlatılan maçlar sonrası asıl mağdurun alt ligler olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Ülke futbolunun gelişimi, geliri ve gideri sadece üst liglerden ibaret değil. Öte yandan üst ligler yayın gelirleri başta olmak üzere birçok maddi desteğe de kucak açıyor. Kaldı ki pandemi sürecinde en ağır darbeyi alt ligler aldı. Gelir gider tablomuz belli. Play Off’a kalma başarısı gösteren ekiplerin, bir üst lige alınması en adaletli olanı olacaktır” dedi.