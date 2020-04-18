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    18.04.2020 - 00:00 | | AYBERK GÖKBAK MİLLİYET

    TFF, alt ligler için ekonomi paketi hazırlamalı

    1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu, “Süper Lig kulüpleri yüzde 30 zarar ettiklerini açıkladı. Ancak alt liglerde durum daha da kötü. Şu anda 2. ve 3. liglerde hiçbir kulübün kasasında beş kuruş para yok” dedi

    TFF, alt ligler için ekonomi paketi hazırlamalı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş, gelirlerinin yüzde 95 azaldığı-nı açıkladı.
    Aktaş, “Şu anda 2. ve 3. liglerde hiçbir kulübün kasasında para yok. Türkiye Futbol Federasyonu’nun mutlaka bir aksiyon planı vardır ancak gözlemlediğimiz kadarıyla sadece Süper Lig kulüpleri ön planda tutuluyor.

    2. ve 3. lig kulüplerinin ciddi maddi problemleri var. Federasyonun alt ligler için bir paket hazırlayarak, bize destek olması bu sebeple çok önemlidir. Bizim için liglerin ne zaman başlayacağından çok yarını mali açıdan nasıl yöneteceğimiz önemli’’ dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu’ndan destek beklediklerini belirten Aktaş, “Bizler kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Sadece 1928 Bucaspor için değil tüm takımlar için konuşuyorum. Ligler zaten maddi olarak kötü bir durumdaydı şimdi iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştü. Bucaspor ve diğer takımlar olarak gelirlerimizin yüzde 95’i durmuş durumda. Alt liglerde seyirci gelirleri çok düşük. Kulüpler bağış, yardım, organizasyon, TFF gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Maçlar oynanmadığı için bu gelirler durdu” ifadelerini kullandı.

    ‘Futbol ikinci planda’

    TFF’nin mayıs ayı başında yapacağı toplantının ardından liglerin durumunun netleşeceğini aktaran Başkan Aktaş, “Haziran ayının başı dediler ama biz oyuncularımıza önlerinde uzun bir süre olduğunu söyledik. Eğer ligler haziran ayında başlayacaksa mayıs başında futbolcu arkadaşları toplamamız gerekir. O zamana kadar bir sorun olmazsa lige başlarız” dedi. En önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayan Aktaş, “Olaylar yatıştıktan sonra Play Off ya da başka şeyler olur. Ne olursa olsun oynanabilir. Bu ortamda kimse ‘futbolu özledim’ diyemez. İnsanların özledikleri tek şey aileleri ve arkadaşları. Futbol artık ikinci planda kaldı. Bu olaylar bittikten sonra futbol konuşulur” dedi.

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