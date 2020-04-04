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    HaberlerEge Haberleri TFF’nin dün yayınladığı açıklamayı Altay cephesi değerlendirdi: Hazirana hazır olacağız
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    04.04.2020 - 00:02 | | İZMİR Milliyet

    TFF’nin dün yayınladığı açıklamayı Altay cephesi değerlendirdi: Hazirana hazır olacağız

    TFF’nin dün yayınladığı açıklamayı Altay cephesi değerlendirdi: Hazirana hazır olacağız
    İZMİR Milliyet

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurmasının ardından konuşan Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Önümüzdeki uzun süreci en az zararla atlatarak, hedefimize yürüyeceğiz”  dedi.

    Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta liglerin ertelenmesi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan dün yapılan açıklamada “Ligler en erken haziran ayı başında oynanabilecektir” ifadesini değerlendiren Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, liglerin mutlaka oynanarak tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. Süreç içinde kulüp olarak önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunu vurgulayan Bozok, “Federasyon’un aldığı karara saygı duyuyoruz. Sürecin aydınlatılması ve yol haritası çizilmesi konusunda önemli bir paylaşım oldu. Oyuncularımız, vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. haziran’a kadar olan süreçte kaybı en azda tutmaya çalışacağız” dedi.

    ‘Süper Lig’e koşacağız

    Haziran’a kadar olan süreçte her ne kadar performans kayıplarına uğrasalar da Süper Lig iddialarından vazgeçmeyeceklerini belirten Bozok, “Devletimiz, oluşturulan Bilim Kurulu, TFF ve Spor Bakanlığımız sürekli çalışma halinde. Onların uygun gördüğü başlama tarihi haziran oldu. Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmezdi. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım Süper Lig’e çıkmak için yatırımlar yaptı. Bizler de Süper Lig iddiamız için haziran’a kadar en iyi şekilde hazırlanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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