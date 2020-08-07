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    HaberlerEge Haberleri TFL Altekma’ya Yaşar Ergün takviyesi
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    07.08.2020 - 00:00 |

    TFL Altekma’ya Yaşar Ergün takviyesi

    Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma’da genel menajerlik görevine Yaşar Ergün getirildi.

    TFL Altekma’ya Yaşar Ergün takviyesi

    İzmirspor, Karşıyaka, Söke Lee, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Arkasspor ve son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor’da görev yapan Yaşar Ergün’ün takımla yönetim arasında köprü görevini üstleneceği belirtildi. Başkan Melih Sebastien Durmuş, Efeler Ligi’ndeki ilk sezonlarında Yaşar Ergün gibi tecrübeli bir isimle çalışmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, “Yaşar Ergün yakından tanıdığımız, voleybol camiasının yıllardır içinde olan bir isim. Kendisine Altekma Ailesi’ne hoş geldin diyor, hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz” dedi.

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