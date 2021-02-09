Tıbbi terimlere Türkçe karşılık

Doğruluğu şüpheli olan bilgileri analiz eden bir Türkçe doğrulama platformu olan teyit.org, İEÜ’lü öğrencilerin hazırladığı bilgileri bir sözlük haline getirecek, binlerce kişinin verilere ulaşmasını sağlayacak. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin katılabildiği Gönüllülük Çalışmaları dersini veren İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, “Sağlık gibi önemli bir konuda, vatandaşların hatalı bilgiler edinmesinin önüne geçmeyi amaçlayan öğrencilerimiz, belirledikleri tıbbi terimlerin Türkçe karşılıklarını yazdı. Çalışmamızı 5 hafta içinde tamamladık” dedi.

İşte bazı kelimeler

Antikor= Vücudu, virüs ya da bakteriye karşı savunan madde

Antiviral= Virüslerin yol açtığı hastalıklara karşı kullanılan ilaçlar

Komorbid= Eşlik eden hastalık

Mortalite= Ölüm oranı

Pulmoner Fibrozis= Akciğer sertleşmesi

Semptom= Belirti

Ventilatör= Solunum cihazı