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    09.02.2021 - 00:04 | | DHA

    Tıbbi terimlere Türkçe karşılık

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 6’sı tıp fakültesi olmak üzere 8 kişilik öğrenci grubu, koronavirüsle birlikte günlük hayatta kullanılan 177 tıbbi terimin halk arasında yanlış anlamda kullanıldığını belirtti. Öğrenciler, tıbbi terimlerin Türkçe olarak hangi kelimelerle ifade edildiğini belirledi.

    Tıbbi terimlere Türkçe karşılık

    Doğruluğu şüpheli olan bilgileri analiz eden bir Türkçe doğrulama platformu olan teyit.org, İEÜ’lü öğrencilerin hazırladığı bilgileri bir sözlük haline getirecek, binlerce kişinin verilere ulaşmasını sağlayacak. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin katılabildiği Gönüllülük Çalışmaları dersini veren İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, “Sağlık gibi önemli bir konuda, vatandaşların hatalı bilgiler edinmesinin önüne geçmeyi amaçlayan öğrencilerimiz, belirledikleri tıbbi terimlerin Türkçe karşılıklarını yazdı. Çalışmamızı 5 hafta içinde tamamladık” dedi.

    İşte bazı kelimeler

    Antikor= Vücudu, virüs ya da bakteriye karşı savunan madde
    Antiviral= Virüslerin yol açtığı hastalıklara karşı kullanılan ilaçlar
    Komorbid= Eşlik eden hastalık
    Mortalite= Ölüm oranı
    Pulmoner Fibrozis= Akciğer sertleşmesi
    Semptom= Belirti
    Ventilatör= Solunum cihazı

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