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    HaberlerEge Haberleri Ticaret normal akışına dönüyor
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    06.04.2020 - 00:01 |

    Ticaret normal akışına dönüyor

    Koronavirüs tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında hızlı sonuç veren PCR testi artık Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da kullanılacak.

    Ticaret normal akışına dönüyor

    Ticaretin akışını sağlamak için gümrük kapılarında her türlü önlemin aldığını söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ticaret ve sağlık bakanlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısı’nda mobil laboratuvar kurulacağı açıklandı. İhracatçılara destek temelinde kanallarını açık tutan, taleplerimizin rahatlıkla karşılanacağı zemini inşa eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Tedarik zincirinin kopmaması için bir diğer isteğimiz de Türkiye’ye giriş yapan TIR şoförlerine karantina önlemleri kapsamında yapılan 14 günlük izolasyon süreciyle ilgiliydi. Hem daha riskli hem de uzun kuyruklar oluşmasına, taşımacılıkta gecikmelerin yaşanmasına yol açıyordu” diye konuştu.

    Temassız ihracat

    Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Habur sınır kapılarında, şoför ve dorse değişimi ile ihracatın temassız devam ettiğini ifade eden Uçak, “Bugünleri birbirimize kenetlenerek, tüm gücümüzü ülke ekonomisine katkıda bulunmak için seferber ederek aşacağız” dedi.

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