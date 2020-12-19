Ticaretin kalbi durmayacak

Konak Belediyesi, pandeminin en çok etkilediği esnafa desteklerini sürdürüyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı ziyaret eden ve tek tek sorunları dinleyen Başkan Abdül Batur, “Ekonominin çarkları esnafla döner. Yerel yönetim olarak zor günlerde yanınızdayız” dedi.

Mart ayından beri işgaliye ve kira almadıklarını belirten Batur, “İzmir’de hem ticaretin hem de tarihi yapılarıyla turizmin kalbi olan Kemeraltı bölgesinin kalkındırılması için ne gerekiyorsa yapılacak” diye konuştu.

Yönetime teşekkür

Kemeraltı’nın böyle bir durgunluk yaşamadığını dile getiren bölge esnafı ise, “Günlerce siftah yapamadan dükkan kapattık. Destek paketleri beklentilerin altında kaldı. Sesimizi duyurun, buna bir çözüm bulun. Belediye hizmetleri yüzümüzü güldürüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları da yapılıyor. Bu nedenle gönlümüz rahat” ifadelerini kullandı.

‘Esnaf Bakanlığı’

Batur’a eşlik eden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, hükümet tarafından esnafın üzerindeki vergi yükünün alınması, stopajın kaldırılması, kira desteğinin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Pandemi sürecinde iki milyon esnafın mağdur olduğunu sözlerine ekleyen Gruşçu, “CHP ilk seçimlerde iktidara geldiğinde esnaflarla ilgili de adaleti sağlayacak. Esnaf bakanlığı kuracağız, sicil affı çıkaracağız, SGK’yla ilgili tüm düzenlemeleri yapacağız” diye konuştu.