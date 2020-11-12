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    HaberlerEge Haberleri TİM’den 10 milyon liralık bağış geldi
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    12.11.2020 - 00:02 |

    TİM’den 10 milyon liralık bağış geldi

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İzmir iş dünyası tarafından başlatılan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ev sahibi yapılmasının amaçlandığı “Birlikten İzmir Doğar” kampanyasına 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

    TİM’den 10 milyon liralık bağış geldi

    İzmir’in acısını, yaralarını, hüznünü hep birlikte hissettiklerini belirten Gülle, “İzmir’de da çok anlamlı bir STK dayanışması var. ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyasına 12 ihracatçı birliğimizin yanında Türkiye’nin 61 ihracatçı birliğiyle ve TİM olarak destekçiyiz. Çok kısa zaman içinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın tahsis etmiş olduğu arsaya 1 yıl içinde hem konut hem de sosyal tesislerle vatandaşlarımıza yuva oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. l AA

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