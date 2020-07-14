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    HaberlerEge Haberleri ‘Tıp fakültemizle gurur duyuyoruz’
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    14.07.2020 - 07:00 | | EGE AJANS

    ‘Tıp fakültemizle gurur duyuyoruz’

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi; bilimsel yayın, proje, atıf sayısı gibi alanlarda, 2019 yılında, bir önceki yıla göre artış gösterdi.

    ‘Tıp fakültemizle gurur duyuyoruz’

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi; bilimsel yayın, proje, atıf sayısı gibi alanlarda, 2019 yılında, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Üniversite bünyesinde son üç yıldır oluşturulan ar-ge, inovasyon ve bilim iklimi, meyvelerini Tıp Fakültesi bünyesinde de vermeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve başladığımız günden bu yana araştırma üniversitesi olma adına projelere, yayınlara, ar-ge ve inovasyon alt yapısına önem vererek sürekli gelişmeyi kendimize ilke edindik. Fakültelerimizin bilimsel verileri bu doğrultuda her geçen yıl artıyor. Tıp Fakültemizde de oluşturduğumuz bu bilim ikliminin karşılığını alıyoruz. Veriler, bize bunu açık bir şekilde gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yayın konusunda da yükseliş gösteren veriler doğrultusunda, en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 404’ten 485’e çıktı. l

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