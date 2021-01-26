Tıp literatürüne geçecek ameliyat

Bu tür operasyonların çok nadir yapıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Samancılar, başarılı operasyonu, olgu sunumu olarak tıp literatürüne kazandıracaklarını ifade etti. Sakallılar, ameliyattan sadece 2 gün sonra yürür vaziyette taburcu oldu.