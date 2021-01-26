26.01.2021 - 00:04 |
Tıp literatürüne geçecek ameliyat
Böbrek altında ve göğüs boşluğunda 5 santimetre çapında iki farklı tümör tespit edilen ancak ameliyat fobisi olan 38 yaşındaki Seden Sakallılar; tek anestezi altında, robot eşliğinde, üroloji, göğüs ve beyin cerrahlarının gerçekleştirdiği 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.
Bu tür operasyonların çok nadir yapıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Samancılar, başarılı operasyonu, olgu sunumu olarak tıp literatürüne kazandıracaklarını ifade etti. Sakallılar, ameliyattan sadece 2 gün sonra yürür vaziyette taburcu oldu.