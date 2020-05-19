19.05.2020 - 07:00 |
Tıraşını oldu hediye verdi
Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kovid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu, maske, eldiven, önlük ve dezenfektan jeli hediye etti.
Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kovid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu, maske, eldiven, önlük ve dezenfektan jeli hediye etti. Bilgin, 52 gün kapalı oldukları süreçte ekonomik sıkıntıya düşen berber ve kuaförlere bir nebze olsun destek olmak amacıyla malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Bilgin, bir berberde tıraş da oldu.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.