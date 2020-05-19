Tıraşını oldu hediye verdi

Manisa Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kovid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu, maske, eldiven, önlük ve dezenfektan jeli hediye etti. Bilgin, 52 gün kapalı oldukları süreçte ekonomik sıkıntıya düşen berber ve kuaförlere bir nebze olsun destek olmak amacıyla malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Bilgin, bir berberde tıraş da oldu.