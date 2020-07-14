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    HaberlerEge Haberleri Tire Müzesi için girişim sürüyor
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    14.07.2020 - 07:00 |

    Tire Müzesi için girişim sürüyor

    Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın, Tire Müzesi’nde bulunan envanterlerin Tire’de kalması için girişimleri devam ediyor.

    Tire Müzesi için girişim sürüyor

    Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın, Tire Müzesi’nde bulunan envanterlerin Tire’de kalması için girişimleri devam ediyor. Duran, etnografik eserlerin yeni kurulacak olan Tire Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi’nde sergilenmesini, arkelojik eserlerin de Tire’de uygun görülen bir yerde himaye edilmesini istemişti. Konuyla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Tire’ye geldi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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