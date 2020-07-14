Tire Müzesi için girişim sürüyor

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın, Tire Müzesi’nde bulunan envanterlerin Tire’de kalması için girişimleri devam ediyor. Duran, etnografik eserlerin yeni kurulacak olan Tire Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi’nde sergilenmesini, arkelojik eserlerin de Tire’de uygun görülen bir yerde himaye edilmesini istemişti. Konuyla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Tire’ye geldi.