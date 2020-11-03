Tire, yas ilan etti

Tire Belediyesi İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle resmi olmayan yas ilan etti. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, dün itibariyle, belediyeye bağlı işletmelerin 4 gün kapatılması talimatını verdi. “Derekahve, Gölet, Toptepe işletmelerimiz 4 gün boyunca kapalı olacak” diyen Duran, “Artçı depremler devam ediyor.

Daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.