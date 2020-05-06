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    HaberlerEge Haberleri Tire’de çekirge avı!
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Tire’de çekirge avı!

    İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tire’de çekirgelere karşı mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.

    Tire’de çekirge avı!

    İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tire’de çekirgelere karşı mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özen, “Müdürlüğümüz teknik elemanları ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında bitki koruma ürünü temin edilerek kimyasal mücadele başlatıldı. Konuyu yakından takip ediyoruz. Son günlerde basında yer alan, söz konusu çekirgenin Suriye’den gelen işçiler tarafından bu gölgeye getirdiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede tespit edilen tür yeşil çekirgedir. Bölgemizde zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerindendir” dedi.

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