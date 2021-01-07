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    HaberlerEge Haberleri Tire’de Fethi Sekin Gençlik Parkı açıldı
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    07.01.2021 - 00:02 |

    Tire’de Fethi Sekin Gençlik Parkı açıldı

    İzmir Adliyesi’ne katliam yapmak üzere gelen teröristlerle tek başına çarpışarak, birçok kişinin hayatını kurtarmak için bedenini siper eden kahraman polis Fethi Sekin’in aziz hatırası Tire’de yaşayacak.

    Tire’de Fethi Sekin Gençlik Parkı açıldı

    Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla, yeni yapılan parkın adı, Fethi Sekin Gençlik Parkı oldu. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran “Olay dün yaşanmış gibi acımız taze, şehidimizin ismini ilçemizde yaşatacağız” diye konuştu. Başkan Duran, aynı olayda şehit olan adliye çalışanı Musa Can’ı da unutmayarak, ailesine ve ülkemize bir kez daha baş sağlığı diledi.

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