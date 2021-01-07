Tire’de Fethi Sekin Gençlik Parkı açıldı

Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla, yeni yapılan parkın adı, Fethi Sekin Gençlik Parkı oldu. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran “Olay dün yaşanmış gibi acımız taze, şehidimizin ismini ilçemizde yaşatacağız” diye konuştu. Başkan Duran, aynı olayda şehit olan adliye çalışanı Musa Can’ı da unutmayarak, ailesine ve ülkemize bir kez daha baş sağlığı diledi.