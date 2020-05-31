Tire’de zeytin sineğine karşı mücadele imzası

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş “İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde, iklim koşulları ve zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle zeytinyağı verimi düşmüş ve asit oranı yükselmiştir. İlçemizde zeytin sineğinin yarattığı bu zararların en aza indirilebilmesi için pilot bölge olarak Peşrefli Mahallesi seçildi. 14 üreticimiz ve 5 bin zeytin ağacı belirlendi” diye konuştu.

Proje ile Biyoteknik Mücadele yönteminin yaygınlaştırılması, doğal dengenin korunması, üreticilerin mücadele masraflarının azaltılması ve tüketiciye ilaç kalıntısı olmayan ürün ulaştırmak amaçlanıyor.