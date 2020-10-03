Tireli efelerin tüfekleri müzede

Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Kurtuluş Savaşı’nda, Tire Kuvayi Milliyesi’nin zeybek kumandanlarından Kemerdereli Ali Efe başta olmak üzere efelerin ve askerlerin kullandığı tüfekleri Tire Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kuvayi Milliye ve Zeybek Müzesi’ne bağışladı. Başkan Salih Atakan Duran, 1866-1874-1914 yapımı, “Gırra” ve “Filinta” model 8 tüfeği, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Necati Öter’den teslim aldı. Duran, milli mücadele yıllarından efelere ait silah, kıyafet, aksesuar, fotoğraf ve belge bağışlarını beklediklerini belirtti.