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    HaberlerEge Haberleri Tire’nin meşhur lezzeti tescillendi
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    08.02.2021 - 00:04 |

    Tire’nin meşhur lezzeti tescillendi

    Tire Şiş Köfte coğrafi işaret aldı. Daha önce ilçeye has Tire beledi dokumasını coğrafi işaret ile koruma altına alan Tire Ticaret Odası, Tire Şiş Köfte’de de mutlu sona ulaştı.

    Tire’nin meşhur lezzeti tescillendi

    27 Mart 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret almaya hak kazanan Tire Şiş Köfte’nin marka değeri de koruma altına alınmış oldu.

    Marka değeri arttı

    Tire Şiş Köfte’nin 1900’lü yılların başından itibaren Tire’ye özgü aranan lezzetlerden biri olduğunu belirten Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, “Tüketilmeden önce iki kez pişirmeden geçirilen tek köfte olma ünvanını da taşıyor. Bakır tavalarda terayağı ile pişirilerek sunuluyor. Tesislerde hazırlananlarsa ön pişirmeden geçirilip yarı mamül olarak satılıyor” dedi.

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