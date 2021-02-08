Tire’nin meşhur lezzeti tescillendi

27 Mart 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret almaya hak kazanan Tire Şiş Köfte’nin marka değeri de koruma altına alınmış oldu.

Marka değeri arttı

Tire Şiş Köfte’nin 1900’lü yılların başından itibaren Tire’ye özgü aranan lezzetlerden biri olduğunu belirten Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, “Tüketilmeden önce iki kez pişirmeden geçirilen tek köfte olma ünvanını da taşıyor. Bakır tavalarda terayağı ile pişirilerek sunuluyor. Tesislerde hazırlananlarsa ön pişirmeden geçirilip yarı mamül olarak satılıyor” dedi.