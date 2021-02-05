Tire’ye 3’üncü baraj

Türkiye’nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Havzası’ndaki 1420 dekar araziye can suyu verecek olan Tire Dereli Barajı’nın inşasına başlandı. Kısa sürede baraj ulaşım yolu ve sanat yapıları bitirildi, gövde sıyırma kazısına başlandı. 720 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak barajın, tamamlandığında ülke ekonomisine ortalama yılda 2 milyon 200 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Bölgedeki su sıkıntısını biliyoruz. Amacımız bir an önce Dereli Barajı’nı da tamamlayarak üreticilerin dertlerine derman olmak” dedi.