Tire’ye dev hediye

2012 yılı sonundan beri Tire’deki fabrikasında Türkiye ve dış pazarlara üretim gerçekleştiren Krone Trailer İnternational Tic. Ltd. Şti. Tire Belediyesi’ne şartsız dorse hediye etti. Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Üretim Müdürü Alper Evcimen ve Satış Koordinasyon Müdürü Tolga Erdinç’ten hediyeyi teslim alan Başkan Salih Atakan Duran, “İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi’ndeki göz bebeği kuruluşlardan biri olan ve yüzlerce Tireli işçi çalıştıran Krone Tire Fabrikasının kıymetli yetkililerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Hediye edilen dorse bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Dorse bizler için elzem bir ihtiyaçtı” dedi.