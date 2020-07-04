04.07.2020 - 00:00 |
Tire’ye hijyen sertifikası...
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun, küresel pandemi sonrasında kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için başlattığı uygulamada Tire Belediyesi Gölet Restoran, Toptepe Aile Gazinosu, Derekahve Kafeteryası ve Gülcüoğlu Konakları “Turuncu” Çember” işaretine layık görüldü.
Başkan Salih Atakan Duran, “Turuncu Çember sertifikasının belediyemiz işletmelerine verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçelere teşekkür ediyoruz” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.