Tirkeş’e iki yeni su deposu

Saruhanlı Belediyesi, içme suyu sıkıntısının yaşanan Tirkeş Mahallesi’ndeki vatandaşlara ücretsiz olarak kapalı şişelerde içme suyu ve tütün fidelerini sulamaları için tankerle tarımsal sulama suyu ulaştırdı.

Dayanışma

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede hazır su satışı yapan esnaflardan Cesur Yücel’in sponsorluğunu üstlendiği içme sularını, mahalle meydanında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Ayrıca Saruhanlı Belediyesi’ne ait tankerlerle götürülen sulama amaçlı su da vatandaşın tankerine boşaltıldı.Vatandaşlardan gelen su talebi üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Bilgin, “Normal şartlar altında vatandaşlara içme suyu sağlamak Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekiplerinin görevidir. Bizler bu nedenle buradaki vatandaşlarımızın tütün fidelerini sulayabilmesi için tankerlerle su getirdik.

Bunun yanında ilçemizde hazır su satışı yapan esnaflarımızdan Cesur Yücel de buradaki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılması için kapalı su verdi. Böyle hassas bir süreçten geçerken vatandaşlarımızı susuz bırakmamız doğru olmazdı” dedi.

Ekmek dağıttı

Başkan Bilgin, mahalledeki sorununun kalıcı olarak çözümü için Tirkeş’in iki farklı noktasına tarımsal ve zirai amaçlı kullanılması için su deposu inşa edeceklerini açıkladı.

Ayrıca Bilgin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle market ve bakkalların kapalı olmasından dolayı ekmek temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz ekmek de dağıttı.