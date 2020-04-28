BİST101.2670EURO7,570,10USD6,990,13ALTIN385,20-0,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tirkeş’e iki yeni su deposu
    ABONE OL
    28.04.2020 - 07:00 |

    Tirkeş’e iki yeni su deposu

    Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, su sıkıntısı çeken Tirkeş Mahallesi’nde ücretsiz olarak kapalı şişelerde içme suyu dağıttı, tankerle tarımsal sulama suyu ulaştırdı

    Tirkeş’e iki yeni su deposu

    Saruhanlı Belediyesi, içme suyu sıkıntısının yaşanan Tirkeş Mahallesi’ndeki vatandaşlara ücretsiz olarak kapalı şişelerde içme suyu ve tütün fidelerini sulamaları için tankerle tarımsal sulama suyu ulaştırdı.

    Dayanışma

    Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede hazır su satışı yapan esnaflardan Cesur Yücel’in sponsorluğunu üstlendiği içme sularını, mahalle meydanında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Ayrıca Saruhanlı Belediyesi’ne ait tankerlerle götürülen sulama amaçlı su da vatandaşın tankerine boşaltıldı.Vatandaşlardan gelen su talebi üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Bilgin, “Normal şartlar altında vatandaşlara içme suyu sağlamak Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekiplerinin görevidir. Bizler bu nedenle buradaki vatandaşlarımızın tütün fidelerini sulayabilmesi için tankerlerle su getirdik.
    Bunun yanında ilçemizde hazır su satışı yapan esnaflarımızdan Cesur Yücel de buradaki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılması için kapalı su verdi. Böyle hassas bir süreçten geçerken vatandaşlarımızı susuz bırakmamız doğru olmazdı” dedi.

    Ekmek dağıttı

    Başkan Bilgin, mahalledeki sorununun kalıcı olarak çözümü için Tirkeş’in iki farklı noktasına tarımsal ve zirai amaçlı kullanılması için su deposu inşa edeceklerini açıkladı.
    Ayrıca Bilgin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle market ve bakkalların kapalı olmasından dolayı ekmek temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz ekmek de dağıttı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
    daha fazla video için
    Tilkiyi elleriyle besliyorlarAdıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrik panoları takılıyor

    Elektrik panoları takılıyor

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Bir doktordan tüm huzurevine bulaştı

    Bir doktordan tüm huzurevine bulaştı

    Sıradaki Haber