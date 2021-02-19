‘Tırmanışa geçme zamanı’

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta sonra olarak Arnavutköy Belediyespor ile iç sahada 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son 15 maçta da sahadan yalnızca 1 kez boynu bükük ayrılan sarı lacivertliler, bu süreçte 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 30 puan topladı.

Ligin ikinci yarısına üst üste oynadığı zorlu maçlarla başlayan Fırtına, rakiplerine kaybetmedi.

İkinci devrede ilk olarak Play Off hattındaki Ofspor(D), ardından lider Diyarbekirspor, daha sonra Belediye Derincespor(D) ve son olarak Arnavutköy BLD ile karşılaşan Bucaspor 1928, tüm maçlardan 1-1 beraberlikle ayrılarak zor dönemeci kayıpsız atlattı.

‘Biz şampiyon olacağız’

Bucaspor 1928’de Başkan Cihan Aktaş, takımlarına sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Aktaş, eksikliklerin giderileceğine değinerek, “İkinci yarının başlangıcında zorlu bir evreye girdik. Bu maçları kayıpsız atlatmak bizi sevindirdi.

Evet bazı eksikliklerimiz, hatalarımız ya da yanlışlarımız oldu. Bunu kabul ediyoruz. Şimdi yükselişe geçme zamanı. Rakiplerimizin kolay fikstürü bitti, sıra zorda. Bizim ise galibiyetler alacağımıza inandığımız maçlarımız geliyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayacağımıza olan inancım sonsuz. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bucaspor 1928’de son randevuda Arnavutköy BLD filelerini şık frikik golüyle havalandıran Oğuz Aydın, performansı ile dikkat çekiyor. Bucaspor altyapısından yetişen Oğuz, bu sezon yedinci kez gol atma başarısı gösterdi. Oğuz, 2019-2020 futbol sezonunda Karacabey Belediyespor’a kiralık verildikten sonra takıma yeniden katılmıştı. Geçtiğimiz sezon 11 maçta görev alan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sene 20 maçta 7 gol kaydetti. l BERKE MANKIR Milliyet