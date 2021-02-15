Tisna’ya ışık tutacak

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 14. yayını olan “Tisna Antik Kenti’nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler” önümüzdeki ay kitapseverlerle buluşacak. Arkeoloji dünyasına ışık tutacak 302 sayfalık eserin yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. Aliağa Belediyesi’ne teşekkür eden Erdan, “Bu kitap, genel itibariyle Tisna Antik Kenti’nde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, gelecekte bizlere neler sunabileceğine dair ipuçlarını yansıtıyor. Temel bilgilerden oluşan kitabın hem arkeoloji dünyasına hem de Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine katkı sunmasını bekliyoruz” diye konuştu.