25.04.2020 - 00:00 |
Titi, imzayı atacak
Göztepe’de ortaya koyduğu performansla tüm taraftarın beğenisini toplayan ve savaşçı ruhu ile savunmada rakip hücumculara göz açtırmayan Brezilyalı stoper Titi, bu sezon sarı kırmızılıların dümeninde yer alan 2 teknik direktörün de vazgeçilmezlerinden oldu.
Hem Tamer Tuna hem de İlhan Palut, savunmanın göbeğinde birçok futbolcuyu denese de Titi’yi yedeğe çekmedi. Titi’nin bu sezon defanstaki partnerleri ise sakatlık ya da cezalardan dolayı birçok kez değişti. Titi sezon boyunca Alpaslan, Reis, Borges ve Leo ile birlikte Göztepe kalesini savundu. Geçen sene Bursaspor’dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Sambacı’nın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Her fırsatta Göztepe’de mutlu olduğunu dile getiren Titi’nin yeni sezonda da takımda kalmaktan yana tavır sergilediği öğrenildi. Yönetimin de Titi’yi bırakmak istemediği, yapılacak görüşmelerin ardından Brezilyalı ile yeni bir mukavele imzalanacağı vurgulandı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.