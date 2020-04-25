Titi, imzayı atacak

Hem Tamer Tuna hem de İlhan Palut, savunmanın göbeğinde birçok futbolcuyu denese de Titi’yi yedeğe çekmedi. Titi’nin bu sezon defanstaki partnerleri ise sakatlık ya da cezalardan dolayı birçok kez değişti. Titi sezon boyunca Alpaslan, Reis, Borges ve Leo ile birlikte Göztepe kalesini savundu. Geçen sene Bursaspor’dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Sambacı’nın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Her fırsatta Göztepe’de mutlu olduğunu dile getiren Titi’nin yeni sezonda da takımda kalmaktan yana tavır sergilediği öğrenildi. Yönetimin de Titi’yi bırakmak istemediği, yapılacak görüşmelerin ardından Brezilyalı ile yeni bir mukavele imzalanacağı vurgulandı.