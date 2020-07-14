BİST118.3990.00EURO7.780.03USD6.860.06ALTIN397.640.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tiyatro, beş ay sonra perde açtı
    ABONE OL
    14.07.2020 - 07:00 |

    Tiyatro, beş ay sonra perde açtı

    Kuşadası Belediye Tiyatrosu, beş ay aradan sonra ‘İnsan Doğayla Yaşar’ isimli çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıktı.

    Tiyatro, beş ay sonra perde açtı

    Kuşadası Belediye Tiyatrosu, beş ay aradan sonra ‘İnsan Doğayla Yaşar’ isimli çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıktı. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen oyun Kuşadalı miniklerden tam puan aldı. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen gösterim öncesi salona giriş yapan seyircilerin ateşi ölçüldü.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Sıradaki Haber