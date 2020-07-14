14.07.2020 - 07:00 |
Tiyatro, beş ay sonra perde açtı
Kuşadası Belediye Tiyatrosu, beş ay aradan sonra ‘İnsan Doğayla Yaşar’ isimli çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıktı.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu, beş ay aradan sonra ‘İnsan Doğayla Yaşar’ isimli çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıktı. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen oyun Kuşadalı miniklerden tam puan aldı. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen gösterim öncesi salona giriş yapan seyircilerin ateşi ölçüldü.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.