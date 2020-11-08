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    08.11.2020 - 00:23 |

    Tiyatro morali

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İYİ Parti İzmir Milletvekili TBMM Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

    Tiyatro morali

    Çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, moral veren İduğ ve Dervişoğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) oyuncularının sahnelediği Bremen Mızıkacıları adlı oyunu miniklerle birlikte izledi.

    ‘Hızlı davrandık’

    Çalışmalar hakkında İduğ’dan bilgi alan Dervişoğlu, deprem sonrası sürecin Bornova Belediyesi’nin de desteğiyle çok iyi yürütüldüğüne tanık olduklarını ifade etti. Hızla aksiyon aldıklarını söyleyen Başkan İduğ da, “Önemli olan öncelikli ihtiyaçların karşılanması ve acilen ulaştırılmasıydı. İlgili tüm kurumlarla işbirliği içinde olduk” dedi.

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