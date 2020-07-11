Tiyatro tertemiz

Büyükşehir Belediyesi oyun öncesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dezenfekte etti. Tribün, sahne, soyunma odaları ve giriş çıkışların dezenfekte edildiği tiyatroda oturma düzeni de sosyal mesafeye göre planlandı. Ziyaretçilerin ateşi ölçüldü, maske takmaları da zorunlu hale getirildi.