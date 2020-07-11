BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tiyatro tertemiz
    ABONE OL
    11.07.2020 - 00:02 |

    Tiyatro tertemiz

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme planı kapsamında kapılarını dün ‘Geç Kalanlar’ adlı oyunla açtı.

    Tiyatro tertemiz

    Büyükşehir Belediyesi oyun öncesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dezenfekte etti. Tribün, sahne, soyunma odaları ve giriş çıkışların dezenfekte edildiği tiyatroda oturma düzeni de sosyal mesafeye göre planlandı. Ziyaretçilerin ateşi ölçüldü, maske takmaları da zorunlu hale getirildi.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

    Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    Sokak düğününe polis baskını

    Sokak düğününe polis baskını

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır"

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır"

    Sıradaki Haber