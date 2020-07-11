11.07.2020 - 00:02 |
Tiyatro tertemiz
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni normalleşme planı kapsamında kapılarını dün ‘Geç Kalanlar’ adlı oyunla açtı.
Büyükşehir Belediyesi oyun öncesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dezenfekte etti. Tribün, sahne, soyunma odaları ve giriş çıkışların dezenfekte edildiği tiyatroda oturma düzeni de sosyal mesafeye göre planlandı. Ziyaretçilerin ateşi ölçüldü, maske takmaları da zorunlu hale getirildi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.