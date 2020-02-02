Tiyatroya giriş atkı ve bereyle

Oyuna girişte deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplanacağını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ben tüm duyarlı Turgutlu halkını hem bu güzel oyunu izlemeye hem de Elazığ’daki çocuklarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.