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    HaberlerEge Haberleri Tiyatroya giriş atkı ve bereyle
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    02.02.2020 - 00:01 |

    Tiyatroya giriş atkı ve bereyle

    Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından bu akşam saat 20.00’de Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda sahnelenecek oyunun giriş ücreti, Elazığ’daki çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven olacak.

    Tiyatroya giriş atkı ve bereyle

    Oyuna girişte deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplanacağını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ben tüm duyarlı Turgutlu halkını hem bu güzel oyunu izlemeye hem de Elazığ’daki çocuklarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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