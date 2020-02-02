02.02.2020 - 00:01 |
Tiyatroya giriş atkı ve bereyle
Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından bu akşam saat 20.00’de Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda sahnelenecek oyunun giriş ücreti, Elazığ’daki çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven olacak.
Oyuna girişte deprem bölgesinde yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplanacağını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ben tüm duyarlı Turgutlu halkını hem bu güzel oyunu izlemeye hem de Elazığ’daki çocuklarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.
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Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.