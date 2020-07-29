TMO, kuru meyvede ürün alımı yapacak

Kararla Türkiye’nin, kuru meyvede fiyat yönüyle de piyasa belirleyicisi olma adımı attığını ifade eden Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Sürdürülebilir üretim ve ihracat için Hükümetin verdiği desteği hepimizin doğru okuması şart. Üretici bu kararla emeğinin karşılığını daha fazla alma olanağı bulacak. Buna karşılık hem üretici çiftçilerimizin hem de ihracatçılarımızın yurtdışındaki müşterilerin beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünler üretmeye daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Üretici temsilcileri tabanlarına mesaj verirken dünya fiyatlarını göz önünde bulundurmalı ve piyasa gerçeklerinden uzaklaşmamalı. İhracatçılarımız ise; katma değerli, sürdürülebilir satış ve pazarlama stratejileri geliştirmeli” diye konuştu.

‘125 milyon dolardan daha fazla’

TMO’nun iki sezondur kuru üzüm alımı yaptığını hatırlatan Celep, “Piyasadan alım sonrasında kuru üzüm ihraç fiyatları, 1500 dolar seviyelerinden 2000 dolar düzeyine çıktı. TMO’nun bu müdahalesi kuru üzümde ülkemize yıllık 125 milyon dolar daha fazla ihracat getirisinin önünü açtı” dedi.