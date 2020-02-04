Tokat mahalle mahalle geziyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kızılağaç, Kazıklı, Gürçamlar ve Bozbük mahallelerinde bir dizi incelemede bulundu. Tokat, Türkiye’de en uzun sahil şeridine sahip ilçeler arasında yer alan Milas’a yeni halk plajları oluşturulmasına yönelik yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti. İlk ziyareti Kızılağaç’a yapan Tokat, içme suyu boru hattı değişim çalışmalarında sona gelindiğini, fen işleri ekiplerini de yaklaşık 2 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işlemi yapacağını belirtti. Gürçamlar Mahallesi, Taşlık Plajı, Bozbük Mahallesi İnce Kum Plajı, Yavan Kuyu Plajı, Haydar Koyu ve Kazıklı plajlarını da inceleyen Tokat, “Halkımızın rahat bir şekilde denize girmesini sağlayacak sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.