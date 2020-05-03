BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tokat, yalnız bırakmadı
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:01 |

    Tokat, yalnız bırakmadı

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle alanlarda kutlanamayan 1 Mayıs’ta belediye işçilerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

    Tokat, yalnız bırakmadı

    Salgın süresince temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya gelen Tokat, çalışma arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Öte yandan Milas Belediyesi, sokak ve caddelerde davul zurna çaldırarak, koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerinde olan vatandaşlara moral verdi.

    Ege ezgileri

    Üzerlerine koruyucu elbise giyen davul ve zurnalı ekipler kamyonet kasasında Milas’ı sokak sokak dolaştı. Ege ve Muğla bölgesi ezgileri seslendiren ekip, vatandaşlara hem evde kal çağrısında bulundu hem de keyifli anlar yaşattı.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber