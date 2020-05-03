Tokat, yalnız bırakmadı

Salgın süresince temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya gelen Tokat, çalışma arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Öte yandan Milas Belediyesi, sokak ve caddelerde davul zurna çaldırarak, koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağında evlerinde olan vatandaşlara moral verdi.



Ege ezgileri



Üzerlerine koruyucu elbise giyen davul ve zurnalı ekipler kamyonet kasasında Milas’ı sokak sokak dolaştı. Ege ve Muğla bölgesi ezgileri seslendiren ekip, vatandaşlara hem evde kal çağrısında bulundu hem de keyifli anlar yaşattı.