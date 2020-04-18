Tokat’tan örnek pazaryerine teşekkür

Güllük pazarındaki sistem ve düzenin herkese örnek olmasını dileyip esnafa teşekkür eden Tokat, “Mesafe kurallarına uyulması ve fazla yoğunluğun olmayışı bizi memnun etti. Hijyen kurallarına da tam uyuluyor. Girişlerde zabıta ekibimiz maske ve eldiven dağıtıyor, herkes çekinmeden isteyebilir” diye konuştu.