‘TOKİ, vatandaşa hizmet ediyor’

TOKİ’nin sosyal devlet anlayışı ile millete ve ülkeye hizmet eden bir kurum olduğunu belirten Kırkpınar, “İnsanımızın hayat kalitesini ve koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan bir devlet kurumunu ayak oyuncusu olarak nitelendirmek siyasi ahlak ile bağdaşmıyor” diye konuştu. Kırkpınar ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, geçmişte Seferihisar’da satışa çıkardığı arazilere değindi, “Milletimiz kimin neyi ve nereleri parsel parsel sattığını, nereleri rant kapısına dönüştürdüğünü çok iyi biliyor” dedi.