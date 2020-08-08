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    HaberlerEge Haberleri ‘TOKİ, vatandaşa hizmet ediyor’
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    08.08.2020 - 00:03 |

    ‘TOKİ, vatandaşa hizmet ediyor’

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP’li milletvekillerinin TOKİ ile ilgili, ‘İzmir parsel parsel satılıyor” açıklamalarına tepki gösterdi.

    ‘TOKİ, vatandaşa hizmet ediyor’

    TOKİ’nin sosyal devlet anlayışı ile millete ve ülkeye hizmet eden bir kurum olduğunu belirten Kırkpınar, “İnsanımızın hayat kalitesini ve koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan bir devlet kurumunu ayak oyuncusu olarak nitelendirmek siyasi ahlak ile bağdaşmıyor” diye konuştu. Kırkpınar ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, geçmişte Seferihisar’da satışa çıkardığı arazilere değindi, “Milletimiz kimin neyi ve nereleri parsel parsel sattığını, nereleri rant kapısına dönüştürdüğünü çok iyi biliyor” dedi.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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