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    HaberlerEge Haberleri TOKİ’den Bergama’ya 41 milyonluk yatırım
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    05.05.2020 - 07:00 |

    TOKİ’den Bergama’ya 41 milyonluk yatırım

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatleri arasında bulunan TOKİ Bergama Konutları’nda ihale aşamasından sonra ÇED süreci için de düğmeye basıldı.

    TOKİ’den Bergama’ya 41 milyonluk yatırım

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatleri arasında bulunan TOKİ Bergama Konutları’nda ihale aşamasından sonra ÇED süreci için de düğmeye basıldı. Bir yıldır Ankara’da gece gündüz demeden harcadıkları mesaisinin meyvelerini topladıklarını belirten Koştu, “Bergama’nın gelişim yönü içerisinde bulunan Zafer Mahallesi’nin en gözde yerlerinden birisine inşa edilecek olan TOKİ konutları 58 bin 143 metrekare arsa üzerinde yükselecek, ve 41.4 milyon liraya mal olacak. Bergama’ya bugüne kadar TOKİ konutu yapılmayışı büyük kayıptı” dedi.
    Son teknoloji üretim
    Projede inşa edilecek olan tüm yapılar son teknoloji ile üretilecek. Hafriyat çalışmalarının yaklaşık 10 ay süreceği projede inşaat çalışmaları sekiz ay sürecek. Toplamda yaklaşık 18 ayda tamamlanması ön görülen Bergama TOKİ Konutları’nda bin 380 kişilik nüfus barınacak.

     

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