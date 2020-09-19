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    HaberlerEge Haberleri Tolungüç ilk maçta yok
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    19.09.2020 - 00:00 |

    Tolungüç ilk maçta yok

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’taki sezonun ilk maçında yarın Isparta 32 Spor’a konuk olacak Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, takımın başında sahaya çıkamayacak.

    Tolungüç ilk maçta yok

    Yeşil kırmızılı ekibin geçen sezon 26 Temmuz’da Antalya’da Turgutluspor’la oynadığı Play Off finalinin uzatma bölümünde kırmızı kart görerek tribüne yollanan Tolungüç, ilk hafta sahaya giremeyecek. Öte yandan Karşıyaka’da futbol altyapı şubesi, kampanya başlattı. Kişiye özel atkı yaptırılacak, atkılar 50 liradan satılıp altyapıya destek sağlanacak.

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